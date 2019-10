Voják lehce zraněný při výbuchu granátu při výcviku byl propuštěn domů

Voják lehce zraněný při pondělním výcviku v hodu granátem ve vojenském újezdu Březina u Vyškova byl propuštěn do domácí péče. Vážně zraněný voják je po operaci ve stabilizovaném stavu. Třetí voják se středně těžkým zraněním podstoupí v nemocnici další vyšetření. ČTK to řekl Tomáš Maruščák z tiskového oddělení generálního štábu. Neštěstí se stalo v pondělí po poledni. Vážně zraněného přepravil vrtulník ve stabilizovaném stavu do Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Dva další s lehčími až středně těžkými zraněními byli převezeni do Vojenské nemocnice Brno. Událost vyšetřuje Vojenská policie.

Vojenský prostor Březina leží nedaleko vyškovské vojenské akademie, která jej proto používá k výcviku.