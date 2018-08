Čeští vojáci při hlídce v Afghánistánu nechybovali. Uvedl to zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner po svém návratu z Afghánistánu. Podle něj svým hrdinským přístupem zachránili další životy. Útok mohl mít mnohem fatálnější následky. Do operační činnosti se čeští vojáci podle něj vrátí nejpozději do pátku.