Vodáci v Suchdole odemkli řeku Lužnici, jelo asi 170 lodí

Vodáci symbolicky odemkli řeku Lužnici. Akce Odemykání Lužnice se v Suchdole nad Lužnicí zúčastnilo asi 170 lodí. Je to více než v jiných letech, díky pěknému počasí. ČTK to řekl Jan Wipplinger ze suchdolského vodáckého oddílu. Někteří vodáci se během plavby i koupali. Teploty v kraji dosahují 18 stupňů. Další akce čekají jihočeské vodáky v dubnu. Odemykání Vltavy, při němž se pluje z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, bude 13. dubna. Odemykání Malše, plavba z Římova do Českých Budějovic, je plánovaná na 27. duben.

Lužnice je poklidná nížinná řeka, od pramene k soutoku s Vltavou dlouhá kolem 200 kilometrů. Proud bývá rychlejší jen při tání sněhu nebo po větších deštích. Vodáků jezdí v sezoně tisíce. I na Lužnici jsou ale nebezpečná místa, jako jez Pilař, kterému se někdy říká jez smrti. O život tam přišlo několik desítek lidí. Vodáci v tomto místě přenášejí lodě po břehu.