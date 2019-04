Vnitro zřídí kvůli předsednictví Česka v EU komisi pro bezpečnost

Ministerstvo vnitra zřídí v souvislosti s předsednictvím České republiky v EU ve druhé polovině roku 2022 komisi, která má za úkol zajistit hladký průběh akcí v daném období. Vzniknout má do konce letošního roku, uvádí materiál, se kterým se v pondělí seznámí vláda. Dokument zatím počítá s konáním 81 akcí po celém Česku. Podle dřívějších informací jednotlivých úřadů by se během předsednictví ČR měl v Česku uskutečnit minimálně jeden summit na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států EU, asi 20 neformálních zasedání orgánů Rady EU na úrovni ministrů členských států EU, jedno jednání vlády ČR s Evropskou komisí a jedno jednání vlády s konferencí předsedů Evropského parlamentu. Mělo by se také konat až 380 dalších neformálních pracovních jednání na nižší úrovni a odborných konferencí. Mezi úkoly komise bude podle dokumentu patřit mimo jiné připravit a naplánovat zajištění bezpečnosti na pořádaných akcích, zajištění ochrany vrcholných představitelů států, Evropské komise a mezinárodních organizací nebo průběžně vyhodnocovat bezpečnostní situace v ČR i v zahraničí.