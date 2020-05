Vnitro připraví kvůli koronavirovým opatřením novelu ústavního zákona

Vláda přerušila projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která by ministerstvu zdravotnictví dala například možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů nebo regulovat hromadné akce. Ministerstvo vnitra připraví do čtvrtka návrh dalšího postupu formou novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, uvedl na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pro musí být tři pětiny všech poslanců a následně tři pětiny přítomných senátorů. "Je třeba si přiznat, že náš právní řád na takto rozsáhlou epidemii nepamatoval. Měnit pouze obyčejný zákon, jako je zákon o ochraně veřejného zdraví, je z našeho pohledu nedostatečné a do budoucna by to státu neumožnilo efektivně čelit pandemických krizím, jako je ta současná," uvedl v tiskové zprávě Hamáček. Tak významná změna podle něj musí být řádně projednána ve Sněmovně.

"Úvaha je taková, že bychom vytvořili nějaký speciální stav pandemie, epidemie, aby to nebylo vázáno na nouzový stav, který byl trochu určen k něčemu jinému, zejména pro přírodní katastrofy, povodně. Byl by vytvořen nový stav celostátní pandemie, který by umožňoval vydávat opatření k ochraně veřejného zdraví, ta která v zásadě jsou dnes v zákoně o ochraně veřejného zdraví," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Co se týče dosavadních opatření, Vojtěch poznamenal, že tam, kde to bude možné, bude nadále postupováno podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Resort podle něj může regulovat provoz restaurací či škol. Pokud některá opatření nebude možné podle tohoto zákona prodloužit a nebude do té doby přijata potřebná legislativa, skončí 17. května s nouzovým stavem, uvedl ministr.