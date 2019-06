Vnitro navrhuje zjednodušit právní řád zrušením 800 zákonů

Ministerstvo vnitra do konce srpna předloží návrh zákona, kterým chce zrušit zbytečné a nefunkční zákony, nařízení vlády a vyhlášky. V první fázi by to mělo být 800 právních předpisů od roku 1918 do současnosti. Ministr Jan Hamáček (ČSSD) záměr prosadil na jednání vlády. "Vyznat se dnes v nepřehledné změti 42.000 právních předpisů je skoro nemožné. Zjednodušením legislativy pomůžeme občanům i podnikatelům se v právním řádu orientovat," uvedl Hamáček.

Mezi rušenými předpisy je například zákon o ustanovení výpomocných sluhů z roku 1919, zákon o důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině z roku 1969 nebo nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti.