Vnitro chce rozšířit důvody pro neudělení azylu

Ministerstvo vnitra plánuje zpřísnit udělování azylu. V novele azylového zákona, kterou zaslalo do připomínek, navrhuje dva nové důvody pro neudělení mezinárodní ochrany - spáchání zvlášť závažného zločinu a ohrožení bezpečnosti státu. Lidé, kteří z těchto důvodů nedostanou status uprchlíka, ale nemohou se vrátit domů kvůli pronásledování a ohrožení ve své vlasti, budou moci podle návrhu využít takzvaný institut strpění. Poté, co si odpykají trest, nebudou vyhoštěni až do doby, než se situace v jejich zemi změní. Nové důvody pro neudělení azylu zavede Česko podle ředitelky odboru azylové a migrační politiky Pavly Novotné v reakci na květnový rozsudek Soudního dvora Evropské unie, na který se český Nejvyšší správní soud obrátil kvůli řízení s recidivistou z Čečenska.

Novelu kvůli institutu strpění kritizoval na svém facebookovém profilu Tomio Okamura (SPD). Podle něj "znamená nemožnost okamžitě vyhostit migranta, který nemá nebo pozbyl nárok na azyl. Fakticky na našem území bude zůstávat každý migrant včetně zločinců, který se k nám dostane," napsal. Proti Okamurovu vyjádření se v otevřeném dopise ohradil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Vždy jsem se domníval, že SPD nesouhlasí s tím, aby zločinci dostávali azyl. Tento zákon udělení azylu zločincům znemožňuje, nechápu proto Váš nesouhlas," uvedl. Lidem, kteří využijí institut strpění, totiž po změně situace v jejich zemi nebude muset vnitro dlouze odebírat status uprchlíka, ale bude ho moci poslat rovnou pryč.