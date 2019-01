Vlci žijící v okolí Třeboně se rozmnožili

V oblasti na jih od Třeboně na Jindřichohradecku se rozmnožil pár vlků. Podle snímků z fotopastí má čtyři až pět mláďat. ČTK to řekl Jiří Neudert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správy CHKO Třeboňsko. Podle něj nelze úplně vyloučit, že se v oblasti pohybuje ještě jedna skupina vlků nebo takzvaný vlk samotář. "Pravděpodobně k nám přišli z Německa nebo Polska," uvedl Neudert. Vlci se v těchto zemích vyskytují v oblasti Lužice v těsné blízkosti hranic s Českou republikou. "Přesný původ teprve zkoumají vědci z Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity, kteří geneticky analyzují vzorky trusu," uvedl Neudert. Vlci by podle něj měli pomoci k přirozené regulaci zvěře ve volné přírodě. Týká se to především stavu přemnožené srnčí populace.