Vlci zabili v pozorovacím centru na Šumavě laň

Vlci zabili v pozorovacím centru v Kvildě na Prachaticku laň. Areál je sice oplocený, ale vlkům se do něj podařilo proniknout. Šumavský národní park, který centrum provozuje, proto pracuje na vylepšení jeho zabezpečení. Centrum je nyní kvůli jelení říji od 10. září pro návštěvníky uzavřeno. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. "Mrtvou laň jsme objevili v pátek," uvedl a doplnil, že vlci zvíře z velké části sežrali. Podle mluvčího je to podobná situace, jako když vlci vniknou na pastvinu s ovcemi a některé z nich usmrtil. Pro pozorovací centrum, které je v provozu čtyři roky, je to ale první taková událost, doplnil mluvčí. Náklady na vybudování pozorovacího centra činily přibližně 75 milionů korun a návštěvníci v něm mohou sledovat deset jelenů.