Vlastníci lesů žádají na příští rok sedm miliard na zalesňování

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR žádá stát o sedm miliard korun na zalesňovací práce pro příští rok. Letos by mohl kůrovec napadnout až 30 milionů metrů krychlových dříví, řekl předseda sdružení František Kučera. Podle Kamila Kupce z Městských lesů Dačice by se měli vlastníci připravit do budoucna na několikanásobné těžby proti běžným letům. Za kůrovcovou kalamitou podle Kučery stojí hlavně sucho, ale i malá snaha státu na kalamitu adekvátně reagovat. Zmínil nedostatek pracovníků v lesnictví a neschopnost zlehčit jejich přijímání ze zahraničí, třeba i mimo Ukrajinu. "Trh s dřevem se prakticky zhroutil, některé sortimenty, například vláknina, jsou prakticky neprodejné," řekl Kučera. Jiné typy zpracovaného dříví se podle něj prodávají pod výrobními náklady, protože dříví je na trhu kvůli velkým těžbám přebytek. Někteří hospodáři kvůli nedostatku peněz nebudou schopni se o lesy starat. Jako další problém označil zákon o zadávání veřejných zakázek.

Vláda schválila podporu pro vlastníky, letos by měl stát navíc přerozdělit nestátním vlastníkům 1,5 miliardy korun, příští rok miliardu.