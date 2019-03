Vlastníci lesů chtějí 5 miliard na obnovu porostů zničených kůrovcem

Vlastníci lesů chtějí od státu na příští rok pět miliard korun. Peníze by měly sloužit na obnovů porostů po kůrovcové kalamitě. Řekl to předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů František Kučera. Letos majitelé dostanou celkem přes jednu miliardu korun. Příští rok potřebují podle Kučery víc, protože jinak prý nebudou moct lesy obnovovat. Cena dřeva rychle klesá, loni metr krychlový opracovaného smrku stál 2200 korun, teď to je asi 900 korun. Majitelé se totiž kvůli kůrovci často lesů zbavují. Stav lesů je teď nejhorší za posledních 250 let. Kůrovcová kalamita zasáhla asi třetinu českých porostů. Vlastníci lesů už dříve uvedli, že podporu požadují poprvé od revoluce v roce 1989.

Odborníci upozorňují, že případné velké odumření stromů kvůli kůrovci může mít dopad na vodní režim Česka. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Vít Šrámek. Mohla by se podle něj kazit i kvalita vody, ve které by mohly být větší koncentrace těžkých kovů. Současně by se zvětšily teplota a odpar vody.