Vlajku na podporu Tibetu letos vyvěsí 748 měst a obcí

Vlajku na podporu Tibetu letos vyvěsí nejméně 748 obcí, měst, městských částí nebo krajů a několik desítek škol. ČTK to sdělil spolek Lungta, který akci pořádá. Úřady, školy či instituce tibetskou vlajku vyvěšují 10. března jako symbolické připomenutí protičínského povstání v roce 1959, při kterém zemřelo nejméně 80.000 Tibeťanů. Akce na podporu Tibetu se budou konat v Česku po celý březen. Tibetská vlajka bude letos vlát i na budově pražského magistrátu, a to od 8. do 11. března. Město v uplynulém volebním období pod vedením bývalé primátorky Adriany Krnáčové (ANO) vlajku nevyvěšovalo.