Vládní speciál přistál v Číně, přiveze 150 tisíc rychlotestů

Vojenský speciál, který odletěl do Číny pro 150.000 rychlotestů na nový typ koronaviru, přistál v Šen-čenu. Materiál se nyní nakládá, informoval na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Letadlo by se mělo vrátit zpět do Česka ve středu. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že testy jsou určeny pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření pro nákazu koronavirem. Výsledky testů jsou k dispozici do 29 minut. Armáda do Číny vypravila Airbus 319. Po návratu bude stroj a dovezený materiál dezinfikován a rozvezen do distribučních stanovišť.

Česko v Číně nakupuje i další materiál potřebný pro boj proti nákaze koronaviru. Dovézt chce roušky a respirátory, kterých je nedostatek, i další testy. Z Číny by je měla přivézt letadla přepravce Smartwings. Babiš v pondělí řekl, letadla by měla odletět dnes a ve středu. Do ČR by měla dopravit mimo jiné dar od skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nebo objednávky ministerstva vnitra.