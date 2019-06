Vládní ČSSD podpoří mimořádný bod schůze k Babišově možnému střetu zájmů

Vládní sociální demokraté podpoří ve Sněmovně mimořádný bod k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého strana chce, aby se odpovědí na auditní zprávu Evropské komise (EK) k premiérově střetu zájmů zabýval také Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V usnesení schůze má podle ČSSD také zaznít, že v případě, že bude stát muset vracet část dotací, peníze bude vymáhat po holdingu Agrofert. Podle předsedy klubu ČSSD Jana Chvojky vedli poslanci vládní strany obsáhlou diskusi. Poznamenal, že je škoda, že Babiš neodpověděl na dotazy poslanců už v pátek, kdy se první zprávy o auditní zprávě Evropské komise objevily v médiích. Babiš vložil své firmy kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Poslanci se dnes ve Sněmovně budou podle předsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana mimo jiné ptát, jak vláda bude vyjednávat o dalším programovém období Evropské unie. Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle něj vzhledem k podezření ze střetu zájmů zátěží, ze své pozice je ale logicky zodpovědný za jednání. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila Babiš nebude schopen peníze na období do roku 2027 vyjednat. V případě, že Babiš neodstoupí, bude TOP 09 iniciovat hlasování o nedůvěře kabinetu. Před mimořádným bodem promluví podle informací opozice ve Sněmovně Babiš a další čtyři ministři hnutí ANO, řekl Rakušan po společném jednání lídrů opozičních stran. Už v pondělí avizoval projev ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Opozice bude podle Rakušana vyžadovat reakci nejen předsedy vlády, ale také například ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).