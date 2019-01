Vláda zřídila Radu vlády pro veřejné investování

Vláda zrušila Radu vlády pro stavebnictví ČR a zřídila místo toho Radu vlády pro veřejné investování. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Nová Rada by měla koordinovat velké investiční akce a zastoupeny by v ní měly být jednotlivá ministerstva podílející se na investicích. Předsedou rady je navržen premiér. Organizační záležitosti spojené s činností rady zajistí ministerstvo pro místní rozvoj. Materiál do budoucna také počítá se vznikem ministerstva pro veřejné investice.