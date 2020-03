Vláda zakázala volný pohyb lidí

V Česku je ode dneška zakázaný volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Jako opatření proti šíření nového typu koronaviru to v neděli večer schválila vláda. Česko je tak po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která k tomuto kroku přistoupila. Kabinet také omezil provoz úřadů, zavedl vnitřní ochranu hranic s Německem a Rakouskem a rozhodl o aktivaci Ústředního krizového štábu.

Vláda také upravila dřívější omezení pro obchody a služby platná od sobotního rána. Nově mohou mít otevřeno autoservisy, prodejny stavebnin pro řemeslníky a zdravotních prostředků, jízdenkové pokladny, pohřební služby a květinářství nebo provozovny umožňující vyzvednutí objednaného zboží a zásilek. Vláda naopak zakázala prodej ubytovacích služeb s výjimkou léčebných lázní nebo studentských kolejí, provoz autoškol, provoz prodejen elektroniky a alternativních taxislužeb. Rozhodla o omezení prodeje nebaleného pečiva.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a další členové vlády na tiskové konferenci po jednání kabinetu apelovali na lidi, aby kontakt s jinými osobami omezili na nezbytně nutnou míru. Zákaz pohybu lidí ale není uvalen na neodkladné cesty na úřady, netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích, návratů do místa bydliště nebo pohřbů. Vláda zároveň doporučila zaměstnavatelům využívat co nejvíce práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance. Lidé by podle kabinetu měli přednostně platit bezhotovostně.