Vláda zakázala od půlnoci volný pohyb lidí po celé ČR

Vláda zakázala s účinností od půlnoci z dneška na pondělí do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Česko je po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila na omezení pohybu obyvatel. Zákaz volného pohybu Babiš navrhoval i proto, že někteří lidé nedodržují nyní stanovená omezení proti dalšímu šíření koronaviru. Dnes v televizi Prima zopakoval, že šíření nemoci, kterou virus způsobuje, je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí až třímilionová pokuta.