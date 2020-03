Vláda zakázala cestování Čechů do zahraničí i vstup cizincům

Vláda zakázala vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí. Ve stejný čas začne platit také zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr vnitra stanoví výjimky, týkat se budou například přeshraničního styku. Vláda už dřív rozšířila povinnou karanténu pro české občany vracející se z takzvaných rizikových zemí. Původně karanténa platila pouze pro cestující z Itálie.

Šíření koronaviru může být trestným činem, Ministryně spravedlnosti nemoc zařadila mezi nakažlivé nemoci, jejichž šíření tak může být hodnoceno. Vláda uvolnila 500 milionů korun z rozpočtové rezervy na nákup zdravotnického vybavení kvůli reakci na rozšíření nákazy novým typem koronaviru.

Vláda od soboty 06:00 zakáže přítomnost veřejnosti v bazénech a infocentrech, dále venkovních i vnitřních sportovištích s účastí více než 30 lidí. Vláda od pondělí po dobu trvání nouzového stavu nařizuje všem denním stacionářům pozastavení činnosti.

V oblastech postižených koronavirem je přes 205.000 Čechů

V oblastech postižených koronavirem mimo ČR se v současnosti nachází přes 205.000 Čechů. Z toho 196.000 je v Evropě. Všichni dostali ve čtvrtek odpoledne prostřednictvím mobilních operátorů informační SMS od ministerstva zdravotnictví. Zprávy šly do zemí, kterých se týkají vyhlášená karanténní opatření, nicméně ne úplně do všech. Dnes by proto měla následovat další vlna rozesílání do rozšířeného seznamu lokalit. ČTK to řekl výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Vláda zakáže od půlnoci na sobotu návštěvy ve věznicích

Vláda zakáže kvůli šíření koronaviru s účinností od půlnoci na sobotu návštěvy ve věznicích a detenčních ústavech. Vězňům bude umožněno více telefonovat s příbuznými a změní se také systém doručování balíků. Vězeňská služba už dříve zavedla kvůli nebezpečí šíření nákazy koronavirem povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů. K zákazu návštěv odsouzených ale sama dosud nepřistoupila.