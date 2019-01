Vláda vypracuje do půlky roku strategii pro umělou inteligenci

Vláda a Platforma pro umělou inteligenci budou spolupracovat ve vytváření strategie pro rozvoj umělé inteligence. Ta by měla vzniknout do poloviny roku. Obě strany o tom podepsaly dohodu. Česká republika tak navazuje na aktivity na evropské úrovni - Evropská komise v prosinci představila plán, kterým chce vývoj podpořit. Podle viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy zodpovědné za digitální oblasti Mileny Jabůrkové jsou v platformě výzkumná centra i podnikatelé. Česko chce také spolu s Německem usilovat o vytvoření evropského centra umělé inteligence. Jeho sídlo by mohlo být v Praze. V příštích deseti letech by Evropská unie měla do této oblasti investovat víc neže půl bilionu korun.