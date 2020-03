Vláda ve středu projedná odklad splácení úvěrů

Vláda ve středu projedná návrh ministerstva financí na pozastavení splátek úvěrů a hypoték. Splácení bude možné přerušit na tři nebo šest měsíců, výběr délky bude na klientech. Ti o přerušení splácení budou muset požádat. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Banky by podle ní neměly zkoumat, zda jsou nebo nejsou důvody pro přerušení splácení. Přerušení splácení by mělo být možné bez poplatků. Zároveň bude podle ministryně zachována možnost nadále splácet úvěr bez přerušení.

MF chce ve středu kabinetu také předložit návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a zrušení daňového uplatnění odpočtů u nových hypoték. Opozice s návrhy MF souhlasí. Banky na nedělní oznámení Schillerové, že moratorium na úvěry plánuje zavést, reagovaly vyjádřením, že několikaměsíční odložení splátek hypoték a úvěrů kvůli koronaviru už umožňují. Schillerová řekla, že po diskusi ředitelé čtyř největších bank zavedení moratoria akceptují. "A nebudeme asi jediná země, která to zavede," dodala ministryně.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok v neděli návrh podpořil, je to podle něj nyní ekonomicky nutné. Bankovní sektor by to měl podle něj zvládnout. Později upozornil na to, že odklad musí být nastaven rozumně, aby ho banky dokázaly ve svém hospodaření absorbovat. Podle většiny oslovených daňových a ekonomických odborníků odložení splátek pomůže firmám posunout problém s dostatkem peněz. Výhodou návrhu je to, že nemění ekonomickou hodnotu úvěru a bankám prozatím nesníží zisk. Opatření ovšem musí být provedeno tak, aby neohrozilo stabilitu bankovního sektoru, navíc je výrazným zásahem do soukromoprávních vztahů, soudí experti.