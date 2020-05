Nouzový stav zřejmě bude do 17. května, dřív asi skončí i roušky

Vláda už pravděpodobně nebude žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu po 17. květnu. V diskusním pořadu televize CNN Prima NEWS se na tom shodli premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Prodloužení nouzového stavu do 17. května schválila na žádost vlády Sněmovna, jak stanovuje zákon. Postupné rušení omezení zavedených kvůli koronaviru má vláda naplánované do 25. května. Chybějící týden po skončení nouzového stavu by chtěla zvládnout s využitím kompetencí ministra vnitra a ministra zdravotnictví, uvedl premiér. Vláda bude průběžně vyhodnocovat vývoj situace a bude podle harmonogramu pokračovat v uvolňování, poznamenal Hamáček. Babiš doplnil, že vláda připravila návrh nového takzvaného pandemického zákona, který má platit do konce roku. Nový zákon počítá mimo jiné s tím, že by mimořádná rozhodnutí ministra zdravotnictví dodatečně do 48 hodin stvrzovala vláda.

Nošení roušek by mohlo být povinné jen ve vnitřních prostorách

Premiér a ministr vnitra také řekli, že nošení roušek venku by mohlo být v budoucnu jen doporučené. Zakrytí nosu a úst by tak bylo dál povinné jen ve vnitřních prostorách. Podle nich pravidla pro nošení roušek projedná v pondělí vláda. Ta původně plánovala, že lidé budou muset roušky při pohybu venku nosit až do poloviny června. Podle epidemiologa Rastislava Maďara bude tento termín ministerstvo zdravotnictví na vládě prosazovat dál. Podle něj je mytí rukou, zachovávání rozestupů mezi lidmi a právě nošení roušek základní trojicí opatření, která v ČR umožnila epidemii zvládnout. Premiér Babiš řekl, že při příznivém vývoji epidemiologické situace by se pravidla mohla uvolňovat dříve.