Vláda souhlasí s Prahou v požadavku vázané živnosti pro průvodce

Vláda ve Sněmovně podpoří návrh hlavního města, aby se průvodcovská služba pro turisty stala znovu vázanou živností. Praha si od změny slibuje zkvalitnění služby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) jsou nyní služby turistům často nekvalitní. Připomenula, že změna má zajistit odborným průvodcům lepší postavení. Podle pražských zastupitelů v centru metropole totiž působí řada nekvalifikovaných průvodců, kteří poskytují turistům nepřesný nebo mylný výklad a neplatí daně.

Změna je zaměřena zejména proti průvodcům, kteří nabízejí tzv. Free Tours. Ty jsou nabízeny zdánlivě zdarma, na konci však průvodci vyberou od účastníků peníze, ze kterých potom neplatí daně. Pokud je přistihnou magistrátní úředníci, průvodci řeknou, že peníze vloží do nadace, kterou kvůli tomu účelově mají. Pokud by Parlament novelu schválil, zájemci by museli skládat průvodcovské zkoušky. Poskytovatel služeb by musel mít rovněž živnostenské oprávnění.