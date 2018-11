Vláda si udržela důvěru, podle opozice Babišovy problémy trvají

Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD ustála ve Sněmovně pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Po sedmihodinové debatě kabinet podle očekávání podpořili komunisté, koaliční sociální demokraté před hlasováním opustili sál. Šest opozičních stran chtělo vládu svrhnout kvůli posledním informacím v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše (ANO) na Krym. Opoziční lídři po hlasování upozornili na to, že problémy kolem trestně stíhaného premiéra se nevyřešily. Babiš nevidí důvod pro změny ve vládě. V tomto volebním období šlo o první hlasování dolní komory o vyslovení nedůvěry kabinetu. Konalo se necelých pět měsíců potom, co kabinet ANO a ČSSD získal díky podpoře KSČM ve Sněmovně důvěru.

Pro vyslovení nedůvěry se vyslovilo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Aby kabinet padl, opozice by musela pro návrh získat nejméně 101 hlasů. Opoziční lídři při jednání Sněmovny Babiše kritizovali, zatěžuje podle nich vládu i zemi. Premiér se mimo jiné opřel do novinářů a zopakoval, že odstoupit nehodlá. Kritikům vzkázal, ať se ho pokusí porazit ve volbách. "Předseda vlády si udržel funkci, ale neudržel si důvěru většiny Poslanecké sněmovny," řekl po hlasování předseda ODS Petr Fiala. Vzhledem k odchodu ČSSD ze sálu si neumí představit, že by vláda mohla vydržet celé volební období. Předseda ČSSD Jan Hamáček zopakoval, že strana vládnímu projektu nadále věří, takže nemohla hlasovat proti němu. Odchodem ze sálu chtěli sociální demokraté vyjádřit to, že kabinet zatěžují problémy kolem Babiše.