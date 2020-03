Vláda se shodla na podpoře 15 tisíc měsíčně pro živnostníky omezené koronavirem

Vláda bude vyplácet osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou postiženy nařízeními vlády, 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření kvůli koronaviru. Po čtvrtečním jednání vlády to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Chceme po té sérii opatření vytvořit další podporu pro lidi, kteří se ocitli mnohdy ze dne na den bez příjmu,“ řekla Schillerová. "Vyplácet bychom měli po dobu omezení podnikání," dodala. Příspěvek by měla vyplácet finanční správa. "Odhad, kolik to bude stát, se dělá velmi těžce. Počet OSVČ je někde mezi 400.000 až půl milionem. Nedokážeme nyní odhadnout, kdo se přihlásí, ale hrubý odhad je přes sedm miliard korun měsíčně," uvedla ministryně. Zároveň chce připravit novelu zákona o spotřebitelském úvěru, který by měla pomoci podnikatelům například s odložením splátek. Zákony chce Schillerová předložit Sněmovně ve stavu legislativní nouze.

Stát již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset v tomto období zálohy hradit.