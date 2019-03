Vláda se chystá v pondělí rozhodnout, jak by mohly růst důchody

Vláda se v pondělí chystá rozhodnout o tom, jak by mohly od ledna příštího roku růst důchody. Podle zákonných pravidel by se měly zvednout v průměru asi o 700 korun. Kabinet bude řešit, jakou cestou by bylo možné částku navýšit ještě o dalších zhruba 200 korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) počátkem roku totiž seniorům slíbil průměrné přidání o 900 korun. Tolik prosazuje i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Zajistit to chce novelou, která znovu posiluje pevnou část penze a oslabuje zásluhovost. Proti návrhu se postavil resort financí. S dalším snižováním zásluhovosti nesouhlasí ani pravicová opozice a také někteří vládní poslanci ANO.

Důchody se skládají ze dvou částí. Pevný díl je pro všechny stejný a nyní činí 3270 korun. V procentní výměře se odráží odpracovaná doba a výše odvodů. Nízkou zásluhovost penzí kritizoval v minulosti Ústavní soud. Zákonodárci ji pak museli od roku 2012 posílit.