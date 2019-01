Vláda schválila zpřísnění pravidel pro realitní makléře

Pravidla pro práci realitních makléřů se zpřísní. Na pondělním jednání o tom rozhodla vláda. Podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj by se z volné živnosti měla stát živnost vázaná. Povolání makléře by tak vyžadovalo příslušné vzdělání v oblasti ekonomie, financí, marketingu nebo stavebnictví. Další možností má být vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe. Makléři by nově měli mít také povinně pojištění. Cílem novely je podle ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Kláry Dostálové chránit klienty a zvýšit důvěryhodnost realitních makléřů.