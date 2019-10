Vláda schválila vizi rozvoje armády, počítá s obměnou techniky

Armáda by do roku 2030 měla mít až 30.000 profesionálních vojáků a 10.000 příslušníků aktivních záloh. V příštích deseti letech také plánuje nákup nových pandurů a tanků, samohybných minometů, děl nebo lehkých útočných vozidel pro výsadkáře. Pořídí i vrtulníky a bezpilotní prostředky. Vláda schválila koncepci výstavby armády do roku 2030. Dokument je vizí, jak by měla česká armáda za deset let vypadat. Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty je cílem zvýšit připravenost a rychlost reakce armády. Za jeden z nejdůležitějších úkolů Opata v úvodním slovu koncepce označil výstavbu brigády těžkého typu do roku 2025. Pro její vyzbrojení armáda potřebuje nová pásová bojová vozidla pěchoty. Pořízení 210 strojů bude stát přes 50 miliard korun a bude největší armádní zakázkou moderní historie. Smlouvu chce ministerstvo obrany uzavřít v první polovině příštího roku, řekl ČTK ministr obrany Lubomír Metnar.