Vláda schválila rozpočet se schodkem 40 mld. Kč

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun. To je o deset miliard méně, než původně plánovalo ministerstvo financí. Na tiskové konferenci po jednání vlády, kterého se účastnil i prezident Miloš Zeman, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Prioritami rozpočtu jsou investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě. Schodek rozpočtu podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) představuje 0,7 procenta hrubého domácího produktu. "Veřejné finance jako celek jsou v přebytku 1,6 procenta HDP a příští rok to odhadujeme na jedno procento," řekla.

Výdaje na důchody se v návrhu zvyšují kvůli schválené valorizaci o 37,8 miliardy korun. Na školství putuje navíc 28,6 miliardy korun a na dopravní infrastrukturu téměř o 11 miliard více. Investice vlády by měly podle ministerstva stoupnout o 21 miliard korun na 79,6 miliardy korun. Návrh rozpočtu obsahuje také rušení neobsazených míst na ministerstvech, na které úřady dostávají peníze. MF navrhlo zrušit zhruba 1300 míst, což by mělo přinést úsporu kolem 3,4 miliardy korun. Opozice návrhu vyčítá nízký podíl investic a vysoký deficit v době hospodářského růstu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce o podpoře návrhu rozpočtu jednat ve Sněmovně se všemi stranami. Prezident Miloš Zeman vládě slíbil, že návrh rozpočtu ve Sněmovně podpoří. V návrhu rozpočtu kritizoval výdaje na inkluzi ve školství. Doporučil také ministrům, aby hledali úspory u vyplácení podpory pro obnovitelné zdroje, u rušení agend úředníků nebo u podpory neziskových organizací. Zeman uvítal, že ministerstvo financí navrhlo deficit o deset miliard korun nižší, než předpokládal původní plán.