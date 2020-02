Vláda schválila přesun státních agentur na jedno místo

Agentury CzechTrade a CzechTourism se přestěhují do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze, kde sídlí agentura CzechInvest. Přesun schválila vláda, oznámil po jednání kabinetu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Projekt do budoucna počítá i se sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest, podle Havlíčka to v příštích třech letech bude znamenat úsporu 138 milionů korun. Cílem projektu užšího propojení agentur je podle Havlíčka mimo jiné nabídnout podnikatelům služby státních institucí na jednom místě.

V neděli sloučení ostře zkritizovala Hospodářská komora. "Projekt sloučení státních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism, bude místo revoluční změny podpory podnikání a exportu pouhým sestěhováním těchto subjektů bez zásadních změn a důkladného auditu jejich fungování," uvedla komora v tiskové zprávě. Havlíček výtky odmítl, vyjádření komory má za velmi překvapivé.