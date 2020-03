Vláda schválila pozastavit EET na dobu nouze a další tři měsíce

Vláda jednomyslně schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. ČTK to řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Návrh, který je třeba upravit zákonem, v úterý projedná Poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání.Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno téměř 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali 13,7 miliardy účtenek.

Vláda schválila další daňová opatření ministerstva financí na podporu firem kvůli dopadům šíření koronaviru, tzv. liberační balíček II. Jde například o prominutí červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob. Firmy budou také moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně a MF plošně promine pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo úhradu daně. U prominutí zálohy na daň z příjmu to znamená, že červnová záloha, tedy druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude vůbec hradit.