Vláda schválila oddlužení šesti nemocnic, celkem dostanou 6,6 miliardy

Vláda schválila oddlužení šesti velkých státních nemocnic v Praze a Brně formou jednorázového příspěvku na provoz. Původně ministerstvo zdravotnictví navrhovalo 7,7 miliardy korun, vláda podporu snížila na 6,6 miliardy. Po jednání vlády to řekl ministr Adam Vojtěch (za ANO). Nemocnice si podle něj nesou dluhy z minulosti, všechny už mají nové vedení. Nemocnice peníze použijí na úhradu závazků po splatnosti. "Jsou to nemocnice, které čelily největšímu náporu v době pandemie," řekl na tiskové konferenci ministr. Zásah vlády je podle dokumentu, který vláda projednala, nezbytný pro další zajištění provozu v nezměněném rozsahu, ale především pro zajištění jejich náležitého rozvoje. Oddlužení má nemocnicím umožnit další rozvoj a zvýšit efektivitu nákupů. Dobrá finanční situace nemocnic má také umožnit nemocnicím účinnou reakci na mimořádné události. "Jsou očekávány zvýšené materiálové i osobní náklady, které jsou v současné době nad rámec možností nemocnic, které jsou do programu oddlužení zařazeny," uvedlo v materiálu ministerstvo.