Vláda schválila novelu zákona o svobodném přístupu k informacím

Ochránit úřady a další instituce před zneužíváním práva na informace ze strany žadatelů má novela zákona o svobodném přístupu k informacím, jejíž návrh v pondělí schválila vláda. Vyplývá to z průběžných výsledků zasedání kabinetu. Návrh ministerstva vnitra zavádí mimo jiné možnost žádat při rozsáhlém vyhledávání informací finanční zálohu. Některé ze změn by mohly být zavedeny i do zákona o právu na informace o životním prostředí. Materiál nyní projedná Sněmovna. Úřady a instituce by měly nově dostat možnost odmítnout poskytnutí informace v případě, kdy lze dovodit, že cílem žádosti je způsobit nepřiměřenou zátěž úřadu nebo nátlak na člověka, kterého se požadovaná informace týká. Nově by instituce mohly odmítnout poskytnutí informace i v případě, že by mohla znevýhodnit jednoho z účastníků soudního nebo obdobného řízení. Návrh zavádí také administrativní zjednodušení a prodloužení některých lhůt.