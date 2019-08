Vláda schválila novelu zákona, která má omezit vývoz léčiv

Novelu zákona o léčivech, která má omezit možnost jejich vývozu a zajistit tak jejich stálou dostupnost, schválila vláda. Stát tak reaguje na problémy s výpadky v distribuci léků. Výrobci dostanou v případě nutnosti povinnost dodat chybějící lék do dvou dnů do kterékoli lékárny v Česku. Na twitteru o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Česká lékárnická komora ale tvrdí, že problémy s nedostupností léků novela nevyřeší. V Česku se ročně prodají léky za 70 miliard korun, z toho 50 miliard vydají na léky za recept pojišťovny. Za problematické považuje ministerstvo to, že distributoři část léků dodaných do Česka obratem vyvezou do zemí, kde za ně zaplatí víc. Získají tak ročně tři až pět miliard korun. Nově budou léky moci vyvážet pouze sami výrobci nebo jimi pověření distributoři.

Nejčastějším důvodem výpadku léků jsou podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) problémy související s výrobou a dodavatelským procesem. Problém se surovinami často postihne celou Evropu, protože některé se vyrábějí jen na jednom či dvou místech. Novela zavádí i další cesty, jak léky pro pacienty zajistit, například možnost dovozu nebo jeho dočasného použití, pokud lék nesplňuje všechny formální podmínky pro uvedení na český trh. Zároveň bude možné vývoz konkrétního léku zakázat. Podle České lékárnické komory novela problémy s nedostupností léků nevyřeší. Nejčastěji lék chybí proto, že ho do Česka výrobce nedodá vůbec, uvádí lékárníci.