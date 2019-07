Vláda schválila novelu omezující vícečetné exekuce

Počet podávaných exekučních návrhů by se měl do budoucna snížit. Počítá s tím novela exekučního řádu, kterou schválila vláda. Věřitel by měl podle novely na začátku řízení nést náklady na poplatek a zálohu. To by ho nutilo zvážit, jestli exekuci vůbec zahajovat. Proti stejnému dlužníkovi by se navíc měly exekuce vést u jednoho exekutora. Novinářům to po zasedání řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která materiál předkládala. Dalším opatřením je zavedení lhůty, po jejímž uplynutí by soudní exekutor byl povinen zastavit bezvýslednou exekuci bez návrhu a bez souhlasu oprávněného.

Exekutorská komora návrh kritizuje jako nepřehledný a matoucí pro účastníky řízení i jako složitý pro exekutory a soudy. Domnívá se, že schválení novely by exekuce prodloužilo a dlužníci by nakonec zaplatili více. Domnívá se, že schválení novely by exekuce prodloužilo a dlužníci by nakonec zaplatili více. Ve vyjádření na svém webu komora varovala mimo jiné před zavedením "sněhuláka" - tedy principu jeden dlužník, jeden exekutor.