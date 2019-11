Vláda schválila novelu liniového zákona, zrychlit by se měla příprava dálnic

Příprava velkých dopravních staveb by se měla zkrátit zhruba o třetinu. Vláda v pondělí schválila novelu takzvaného liniového zákona. Novela by tak měla výrazně zjednodušit povolovací procesy, které často začátky staveb zdržují. V současné době přitom příprava dálnici trvá až 13 let. Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka za hnutí ANO by se časová lhůta mohla zkrátit až o tři roky. Zajistit by to mělo zrychlení vyvlastňování pozemků Letos stát zprovozní celkem 34 kilometrů nových dálnic, loni to byly čtyři kilometry.