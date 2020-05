Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda schválila návrh na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. Daňové odpočty zůstanou zachovány i u nových hypoték, ale jen do konce roku 2021. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 tak platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně," uvedlo ministerstvo financí. Zrušení daně bude znamenat snížení příjmů rozpočtu o zhruba 13,8 miliardy korun ročně.

Novela by měla mít podle ministryně zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji někdo již zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr během prosince 2019 nebo později. Případné zrušení daně z nabytí nemovitosti označili již dříve za správný krok zástupci většiny realitních firem a developerů. Podle nich by to mohlo rozhýbat realitní trh. Opozice zrušení daně z nabytí nemovitostí prosazuje dlouhodobě.