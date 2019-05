Vláda schválila mírnější zákaz dvojí kvality u veškerého zboží

Zboží pod stejným obalem bude muset mít v Česku stejné složení jako v jiných evropských státech. Dnes to schválila v novele zákona o ochraně spotřebitele vláda, nechala však možnost, aby rozdíl v kvalitě mohl u výrobků být, pokud ho obchodník nebo výrobce zdůvodní "oprávněnými a objektivními" skutečnostmi. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Nově zakázaná praxe bude považována za nekalou obchodní praktiku. Mohla by za ni být pokuta až 50 milionů korun, stejně jako u potravin, jak v novele zákona o potravinách rovněž schválil kabinet.

Zatímco novela zákona o potravinách, kterou předložilo ministerstvo zemědělství, zakazuje jakoukoliv odlišnost, novela ministerstva průmyslu a obchodu zakazuje "podstatnou" odlišnost. Jak se bude toto ustanovení hodnotit, bude záležet na metodice. Schválený návrh ministerstva obchodu je prakticky stejný jako usnesení, které prošlo Evropským parlamentem. Premiér Andrej Babiš (ANO) jej několikrát jako mírné kritizoval, není podle něj možné, aby byly v Evropě dva druhy členských států a dva druhy občanů. Právě věty o možnosti prokázání objektivních skutečností kritizovali i někteří čeští europoslanci.