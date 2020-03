Vláda schválila kurzarbeit, stát poskytne dva příspěvky na mzdy

Vláda schválila pravidla kurzarbeitu. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do 39.000 korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29.000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy. Ministerstvo práce výdaje za dva březnové týdny spočítalo na 10,9 miliardy korun.

Celkové náklady do konce dubna by tak mohly činit přes tři desítky miliard. Podle ministryně může případně vláda rozhodnout o prodloužení programu podle vývoje situace. Jakmile podniky mzdy vyplatí, mohou požádat úřady práce o refundaci výdajů. Peníze od státu dostanou jen zaměstnavatelé, kteří dodržují zákoník práce. Získají ji na mzdu lidí, kteří nejsou ve výpovědi a za které platí odvody, dodala ministryně.

Svaz průmyslu oceňuje, že vláda po třech týdnech intenzivního jednání schválila kurzarbeit, který odpovídá požadavkům zaměstnavatelů. Pro pomoc firmám je důležité, že se podpora vypočítává ze superhrubé mzdy, komentoval schválený program Antivirus viceprezident svazu Jan Rafaj. Ve schválené podobě ale svazu chybí prodloužení podpory na šest měsíců. Nejen pro firmy v autoprůmyslu je tato pomoc zásadní pro zachování tisíců pracovní míst, uvedlo Sdružení automobilového průmyslu. Vedle udržení zaměstnanosti sdružení dále prosazuje především udržení cash-flow firem a předejití druhotné platební neschopnosti.