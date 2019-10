Vláda schválila 1500 mimořádných víz pro Ukrajince ročně

Vláda schválila možnost udělit 1500 mimořádných pracovních víz ročně pro Ukrajince, kteří by mohli pracovat v zemědělství nebo potravinářství. Ukrajinští pracovníci by mohli také pracovat v lesnictví, kde kůrovcová kalamita bude i v příštích letech. Každý měsíc by tak mohlo být odsouhlaseno 125 žádostí, ročně maximálně 1500. Vyřizovat je bude zastupitelský úřad ČR v Kyjevě. Zaměstnavatelem Ukrajinců nebude moci být žádná agentura práce, ale pouze přímý zemědělský, potravinářský nebo lesnický zaměstnavatel. Platnost nařízení vlády je navržena do konce roku 2022 a každý rok se bude vyhodnocovat fungování víz a situace na trhu práce. V lesích chybí podle ministerstva zemědělství kvalifikovaní dělníci, například na těžbu, kácení a odvoz dřeva, tak nekvalifikovaní pracovníci pro pomocné a pěstební práce, například úklid a následné zalesňování.