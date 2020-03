Vláda rozšířila karanténu pro příchozí z 18 rizikových zemí

Vláda rozšířila povinnou karanténu pro občany vracející se z takzvaných rizikových zemí, ze kterých vyhlásila zákaz vstupu cizincům na české území. Původně karanténa platila pouze pro cestující z Itálie. Informaci Deníku N potvrdil ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministerstvo zdravotnictví zároveň rozšířilo původní seznam 15 rizikových oblastí o další tři, a to USA, Japonsko a Řecko. Podle Deníku N bude nařízení platit od dnešních 12:00. Zákaz vstupu se původně týkal občanů Číny, Koreje a Íránu. Z evropských států to byly Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie.

Začínají platit omezení

V Česku jako opatření proti šíření nového typu koronaviru začínají platit omezení pro provoz stravovacích provozoven nebo sportovišť. Zakázány jsou od 06:00 akce s účastí přesahující 30 lidí. Ve 20:00 se musejí zavřít restaurace, hospody nebo bary a nesmějí se i v dalších dnech otevřít před 06:00. Pro děti a mladé lidi se dnes uzavřou základní umělecké školy.

Ve čtvrtek kabinet rozhodl, že od pátečních 06:00 začíná platit zákaz vstupu veřejnosti na krytá sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Zároveň musejí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech. Obchody zatím zůstanou otevřené. Od dnešní půlnoci bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána autobusová, vlaková a lodní doprava lidí. Zahraniční lety s cestujícími budou možné pouze s využitím pražského letiště.