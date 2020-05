Vláda rozhodla o dalším uvolňování režimu kvůli koronaviru

Železniční i autobusoví dopravci v Česku můžou od příštího pondělí obnovit své linky do zahraničí. Vláda schválila uvolnění opatření, které přepravu cestujících za hranice zakazuje. Potvrdil to ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček. Omezení zavedené kvůli šíření koronaviru platí od 14. března. Havlíček zatím neupřesnil, za jakých podmínek by doprava do zahraničí měla fungovat. Někteří dopravci už v minulých dnech uvedli, že v případě uvolnění vládního zákazu jsou připravení své mezinárodní linky rychle obnovit.

Vláda také prodloužila v souvislosti s epidemií koronaviru nového typu ochranu vnitřních hranic do 13. června. Od 11. května začnou současně pro všechny fungovat hraniční přechody, které zatím slouží pouze pendlerům a kamionům.

Od 11. května budou moci za prací do ČR i občané zemí mimo EU

Vláda také rozhodla o tom, že od 11. května budou moci na území Česka občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech. Musí mít ale negativní test na koronavirus. "Jedná se například o sezonní zaměstnance v zemědělství či pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách," uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo vnitra. Česko od poloviny března kvůli epidemii koronaviru neumožňovalo příjezd do země cizincům, kteří v zemi neměli trvalý pobyt. Umožnilo však setrvat těm, kdo do Česka dorazili předtím, a to i když jim končila platnost víza či maximální délka bezvízového pobytu.