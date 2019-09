Vláda projedná zrušení stovek nadbytečných zákonů

Zrušení stovek nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané, projedná v pondělí vláda. Ministerstvo vnitra si od návrhu slibuje zpřehlednění právního řádu. Předpisy vybrala na základě vlastních analýz jednotlivá ministerstva. Zrušen by měl být například zákon z roku 1919, kterým byla zřízena zemská správní komise pro Slezsko, nebo vyhlášky o vydání některých pamětních mincí či bankovek. Vnitro chce do roku také zpracovat analýzu českého právního řádu, jejímž cílem je identifikovat další "vyhaslé" zákony a vyhlášky. Ty by měly být zrušeny v tzv. druhé vlně.