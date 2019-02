Vláda projedná zavedení elektronických dálničních známek

Vláda v pondělí projedná zavedení elektronických dálničních známek. Dálniční poplatky by nově měly být placeny i snímány elektronicky, papírové kupony pak úplně skončí. Zvýší se i maximální sazba poplatků. Vyplývá to z návrhu zákona o pozemních komunikacích, přičemž předkládající ministerstvo dopravy počítá se zavedením elektronických kuponů od roku 2021. V rámci nového systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace.

Systém by do budoucna měl umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky, po kterých některé kraje volaly. "Tím pádem si budete moc třeba do budoucna koupit dálniční známku jenom pro ty kraje, kam často jezdíte. Dá se s tím ušetřit a může to být efektivnější," řekl ČTK ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Resort dopravy si od zavedení elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně a zároveň snížení provozních nákladů až o 120 milionů korun za rok.