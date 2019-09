Vláda projedná záměry k přípravě na stárnutí za desítky miliard

Vláda se chystá v pondělí jednat o záměrech k přípravě na stárnutí společnosti za desítky miliard korun, které do roku 2025 navrhuje ministerstvo práce. Kabinet by měl schvalovat nový strategický rámec na sedm let s desaterem, které se týká důchodů, sociálních služeb, bezbariérovosti, celoživotního učení či osvěty. Ministerstva, odbory i zaměstnavatelé měli k materiálu výhrady. Opatření jsou podle nich nekonkrétní a není jasné, kde se na ně vezmou peníze. I když se za seniorskou věkovou hranici v Česku považuje 65 let, podle navrhovaného strategického rámce je seniorem člověk už od 60 let. Ve vyspělých zemích se přitom stáří s prodlužováním života a zlepšováním kondice naopak posouvá do vyššího věku. Podle některých odborníků stanovování pevných věkových hranic vede k věkové diskriminaci a vylučování. Experti také míní, že by opatření k aktivnímu stárnutí neměla mířit ani tak na seniory, ale hlavně na silnou generaci Husákových dětí ze 70. let.

S reformováním penzí strategický rámec nepočítá. Na zajištění dostupných sociálních služeb a jejich stabilní financování počítá resort práce v návrhu se třemi miliardami ročně. Reforma péče a propojení zdravotních a sociálních služeb má vyjít na několik miliard. Přibýt by mělo pracovníků a růst by měly i jejich výdělky. Podle dokumentu by do dotací na výstavbu bytů pro seniory na venkově a do bezbariérových úprav mělo putovat 2,5 miliardy ročně. Ulevit lidem, kteří pečují o stárnoucí příbuzné, by měly terénní a odlehčovací služby. Podle ministerstva financí představují body desatera spíš "mediálně zajímavá hesla než seriózní a reálné okruhy řešených problémů". Lidé nad 65 let tvoří teď necelou pětinu obyvatel, kolem roku 2030 by to měla být zhruba čtvrtina a v polovině století přibližně třetina.