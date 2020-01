Vláda projedná vyslání až 60 vojáků do Mali, Nigeru a Čadu

Vláda na pondělním zasedání projedná vyslání až šesti desítek vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Měli by především na území Mali bojovat proti terorismu. ČTK to sdělil Marek Vala z tiskového oddělení ministerstva obrany. Pokud kabinet návrh schválí, bude předložen Parlamentu. Česká armáda již v Mali vojáky má, podílejí se na výcviku a na ochraně výcvikové mise EU. Náklady ministerstvo obrany odhaduje na 598 milionů korun. Mali, Niger i Čad s přítomností českých vojáků souhlasí.

Čeští vojáci by se měli nově stát součástí rozšířené operace Barkhane. Evropské země plánují vytvořit společnou jednotku pod názvem Takuba. V regionu nahradí francouzské síly. Úkolem vojáků bude pokračovat v asistenci a poradenství malijským jednotkám a budou je doprovázet i do bojových operací. Čeští vojáci by měli působit hlavně v Mali. Do Nigeru by se dostali v případě přeshraničních operací při pronásledování teroristických skupin nebo při logistických transportech. Jednotlivci by také působili v Čadu, kde sídlí velitelství operace.

Česko má nyní v Mali zhruba 120 vojáků. Letos česká armáda převezme velení výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM Mali), vojáci budou mít půlroční velitelskou zodpovědnost. Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům.