Vláda projedná systém označující bezpečné země pro cestování

Systém, který stanoví bezpečné země, do nichž by mohli Češi cestovat bez omezení, či ze kterých by naopak do Česka mohli přijíždět turisté, by měla na svém dnešním zasedání projednat vláda. Mezi bezpečnými zeměmi by mohly být například Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko či Řecko. Ministři se budou zabývat i dalšími opatřeními spojenými s koronavirem. Vláda by mohla rozhodnout také o dalším zmírnění některých omezení kvůli koronaviru. Změnit by se v dohledné době mohl třeba počet návštěvníků v zoologických a botanických zahradách a podobných provozech, který je nyní omezen v jednom dni na 150 lidí na hektar plochy. Pokud bude epidemie dál pod kontrolou, má se od příštího pondělí zvýšit kapacita hromadných akcí z nynějších 300 na 500 lidí, v dalších týdnech až na 1000.