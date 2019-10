Vláda projedná novelu se zrušením povinné maturity z matematiky

O zrušení povinné maturity z matematiky, kterou mají gymnazisté skládat od jara 2021 a ostatní středoškoláci od jara 2022, se chystá ve středu jednat vláda. Zabývat se bude návrhem školské novely, podle níž by studenti stejně jako dnes dál měli mít možnost zvolit si, zda chtějí vedle češtiny dělat státní zkoušku z matematiky, nebo z cizího jazyka. Společná maturitní část by od roku 2021 zahrnovala navíc už jen testy. Sloh a ústní zkoušku by znovu hodnotila škola. Ministr školství Robert Plaga (ANO) na začátku roku původně navrhoval roční odklad povinné maturity z matematiky u studentů gymnázií a lyceí, tedy sjednocení termínu pro všechny maturanty na rok 2022. Svůj návrh upravil a teď počítá se zachováním nynější možnosti volby mezi matematikou a cizím jazykem.

"Přes veškeré kroky ke zvýšení znalostí žáků v matematice panuje u maturitní zkoušky z tohoto předmětu značná neúspěšnost," uvedlo ministerstvo. Autoři novely poukazují na to, že nyní si matematiku mladí vybírají dobrovolně. Kdyby z ní museli maturovat povinně všichni, neúspěšnost by se ještě zvedla, míní autoři novely. Podle nich se proto nejdřív musí změnit výuka matematiky tak, aby ji studenti dokázali používat v praxi. Matematiku si letos na jaře vybrala zhruba pětina maturantů. Neuspělo 15,5 procenta z nich. Výdaje by se měly podle ministerstva školství po novele snížit asi o 18,66 milionu korun. Resort také očekává, že ubude žádostí o přezkoumání hodnocení písemných prací z češtiny a jazyků.