Vláda projedná návrh na zvýšení důchodů ženám i otaci na GP v Brně

Vláda projedná návrh lidoveckých poslanců na zvyšování důchodů žen v závislosti na počtu vychovaných dětí. Za každé dítě by se podle autorů předlohy měla penze zvýšit o pět set korun. Stoupnout by měly také vdovské a vdovecké důchody. Cílem návrhu je podle poslance KDU-ČSL Mariana Jurečky podpora rodin a vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života. Kabinet na schůzi také projedná přidělení dotace na pořádání letošní motocyklové Grand Prix České republiky v Brně. Rozhodne o částce 65 milionů korun. Loni stát na pořádání akce vyčlenil 39 milionů. Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová už dřív řekla, že jakmile vláda dotaci schválí, může o ni Jihomoravský kraj požádat. Do budoucna by se ale podle ní měli do financování velké ceny zapojit i podnikatelé, protože mají ze závodů velký profit. Město Brno dá na letošní ročník 15 milionů korun místo tradičních deseti. Jihomoravský kraj zvýšil podporu rovněž o pět milionů korun na 25 milionů. Velká cena se v Brně pojede 4. srpna.