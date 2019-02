Vláda projedná koncepci vodní dopravy včetně stavby jezu u Děčína

Stavba vodního jezu u Děčína je součástí Koncepce vodní dopravy do roku 2023, kterou v pondělí dostane k projednání vláda. Ministerstvo dopravy ji prosazuje jakožto klíčový prvek pro další rozvoj tuzemské vodní dopravy i přes negativní ekologické dopady projektu na okolní krajinu. Jez by měl výrazně zvýšit splavnost Labe v úseku, který je podstatnou část roku pro lodě uzavřen. Jeho stavbu si dlouhodobě přejí rejdaři.

Ekologové upozorňují, že stavba by byla protiprávní a Česku by hrozily sankce od Evropské unie. Stát se proto pokouší vyjednat u Evropské komise možnost, že by negativní dopady stavby na krajinu kompenzoval v zahraničí. Česko by tak investovalo do ekologie v cizině. Odpověď zatím státní orgány od komise, zda je takové řešení možné, nedostaly.