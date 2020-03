Vláda prodloužila omezení volného pohybu osob v ČR do 1. dubna

Omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, prodloužila vláda do středy 1. dubna. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) novinářům po zasedání kabinetu řekl, že do stejného data ministři prodloužili všechna dříve přijatá opatření. Původní zákaz platil od pondělí 16. března do úterý 24. března do 06:00. Opatření se od počátku nevztahuje například na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou a sousedskou pomoc.

Počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem v Česku stoupl na 1236. Údaj aktualizovaný k dnešním 17:45 zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na webu. Oproti údajům z rána se počet nakažených zvýšil o 71.

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08:00 do 10:00. Omezení pro ostatní nakupující se tak posune o hodinu pozdější dobu. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení, které vyhlásil kabinet původně od minulého čtvrtka, platit nebude vůbec. Novinářům to po zasedání vlády řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Kabinet podrobnosti usnesení, které má pomoci s ochranou seniorů proti novému typu koronaviru, upravil už podruhé. Změna cílí především na malé obchody v obcích, kde třeba další nejsou. Ve velkých obchodech pak byl čas vyhrazený pro seniory posunut o hodinu, aby měli ostatní prostor nakupovat mezi 07:00 a 08:00 například cestou do práce.